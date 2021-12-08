Депутат Рады назвал коллаборационистами десятки тысяч убитых УПА украинцев

Скандал в Киеве. Один из депутатов местного парламента, деятель президентской партии "Слуга народа" заявил, что Украинская повстанческая армия (УПА) за 10 лет своего существования уничтожила десятки тысяч "оккупантов и коллаборационистов".

Напомню, что за 10 лет своего существования УПА уничтожила 30 тысяч оккупантов и коллаборантов, а сейчас нас, патриотов, 40 миллионов.

Напомню, что за 10 лет своего существования УПА уничтожила 30 тысяч оккупантов и коллаборантов, а сейчас нас, патриотов, 40 миллионов.

С требованием разъяснить свою позицию к депутату обратились сотрудники ряда телеканалов, ведь подобное заявление и по меркам современной Украины является запредельно циничным. Даже по данным националистически настроенных местных историков, УПА совершала нападения преимущественно на мирных жителей. Не менее 15 тысяч ее жертв - учителя, врачи, механизаторы, простые крестьяне. Причем убийства эти бандиты совершали с применением самых изуверских способов и средств. Партия и парламентская фракция "Слуга народа" на заявление своего представителя никак не отреагировали. Видимо, и с их точки зрения миллионы украинцев, воевавших с нацизмом, являются либо оккупантами, либо коллаборационистами.