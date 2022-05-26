Депутат Сейма: За резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины

Несогласие с генеральной линией пропаганды в Польше стало основанием для дисциплинарного взыскания. Жертвой политической цензуры стал депутат Сейма, лидер коалиции "Конфедерация" Януш Корвин-Микке. Изучив нашумевший в Сети ролик, снятый в городе после ввода украинских войск, парламентарий усомнился в ее правдивости - об этом он писал в серии постов в Twitter. Депутат обратил внимание, что дома в Буче почти нетронуты. Он также призвал подумать, "почему людей хоронят в братских могилах, а не хоронят их родственники" и "почему родственники не убрали эти тела с улицы". После этого политику объявили выговор. Как отметил депутат, потребовавший наказания, основанием стали намеки, что за резню жителей Бучи могли быть ответственны граждане Украины.