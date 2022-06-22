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Почему депутат Тобиас Эллвуд назвал бастующих "путинскими друзьями"
Депутат британского парламента Эллвуд назвал бастующих в Соединенном Королевстве железнодорожников "путинскими друзьями". Новояз, который должен маскировать управленческие провалы англосаксов, перекинулся в Лондон из Соединенных Штатов. Президент Байден не устает повторять, что американцы платят "путинский налог" и страдают от "путинской инфляции". Теперь вот, как оказалось, российский лидер, устав от переписывания ценников на заправках в Калифорнии и Вермонте, отдыхает душой в Великобритании. Здесь он за кружкой эля общается с британскими кондукторами да машинистами и, между делом, склоняет их к забастовке. Протесты железнодорожников в Британии стали самыми крупными за 40 лет. В стране пришлось отменить 16 тысяч рейсов.
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