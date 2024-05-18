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Депутат в парламенте Тайваня попытался выкрасть законопроект - заседание закончилось массовой дракой

Заседание в парламенте Тайваня закончилось массовой дракой. Один из депутатов решил помешать принятию нового закона - вырвал документы из рук коллеги и попытался сбежать.

Началась потасовка. Парламентарии принялись толкаться и бить друг друга. Некоторые из них получили травмы. Кадры схватки политиков облетают соцсети.

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