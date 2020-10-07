Депутат Верховной Рады назвал условие гибели Украины

В Верховной Раде Украины заговорили о гибели страны. Депутат Вадим Рабинович считает, что такой сценарий возможен, если у власти продолжит находиться команда Владимира Зеленского. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne. Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что Украина в настоящее время переживает экономическую, социальную и интеллектуальную катастрофу. Также парламентарий возмутился отношением Европы к его стране.