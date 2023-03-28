Депутата парламента Азербайджана обстреляли из автомата - Фазиль Мустафа выжил

В Баку было совершено покушение на депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафу, он выжил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой наместное информационное агентство Trend.

По его сведениям, депутат был обстрелян неизвестным из автомата у ворот собственного дома в бакинском поселке Забрат. Как отмечает агентство, депутат получил ранения в плечо и ногу, он был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.