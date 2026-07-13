Депутаты Европарламента добиваются отчета от фон дер Ляйен о расходовании 6 млрд евро для Газы

Новый коррупционный скандал назревает в Брюсселе. Депутаты Европарламента потребовали от Еврокомиссии раскрыть отчетность по распределению финансовой помощи сектору Газа.

Как сообщает Bild, под ударом оказалась Урсула фон дер Ляйен, которая не может отчитаться за судьбу 6 млрд евро, направленных в анклав. Сама чиновница упорно настаивает, что все средства европейских налогоплательщиков расходовались строго по целевому назначению, однако предоставить полный пакет документов, которые позволили бы проследить движение средств, наотрез отказывается.

Парламентарии подозревают масштабные хищения и уже готовят процедуру запуска уголовного расследования.