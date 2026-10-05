Депутаты Европарламента предлагают новую схему изъятия активов России

Группа депутатов Европарламента требует от Брюсселя вернуться к вопросу изъятия более 200 млрд евро замороженных российских активов. Парламентарии предлагают вывести суверенные средства России из-под управления бельгийского депозитария Euroclear.

Деньги планируется перевести в специально созданный наднациональный механизм Евросоюза. Эта структура должна взять на себя все юридические обязательства перед Центробанком России, чтобы разблокировать отправку средств Киеву.

Разработка новой схемы вызвана тем, что ранее страны Евросоюза не смогли согласовать конфискацию из-за огромных финансовых рисков. Главный противник - Бельгия, где расположен Euroclear. Власти страны опасаются многомиллиардных судебных исков и ответных мер Москвы. Серьезные сомнения также высказывают Италия, Болгария и Мальта.