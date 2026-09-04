Депутаты Литвы требуют антикризисный план на фоне скачка цен на газ

Наступающая зима грозит спровоцировать в странах Прибалтики абсолютный социальный шторм. В Литве депутаты Сейма требуют от правительства представить план на случай резкого скачка цен на отопление.

Парламентарии указывают, что в ЕС сложилась крайне сложная ситуация с поставками газа и заполнением хранилищ: практически гарантированным является подорожание отопления в Литве на 20 % (и это, скорее, консервативный вариант). Депутаты хотели бы знать, что намерен предпринять кабмин, чтобы смягчить ценовой шок для населения.

А в соседней Латвии эксперты ожидают ощутимого подорожания продовольствия. Они указывают, что мировые цены на продукты питания вырастут, по прогнозам, не менее чем на 12 %.

При этом подорожание в большей степени затронет именно те товары, без которых человеку обойтись сложнее всего. К примеру, зерновые на мировом рынке уже взлетели в цене на 7 %, а растительное масло - на целых 17 %. И, очевидно, это лишь начало.