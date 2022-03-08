В Евросоюзе готовятся к последствиям своих санкционных интриг. Депутаты Европарламента предупредили об энергетической катастрофе из-за возможного запрета импорта российского газа. Представитель Франции Тьерри Мариани заявил: объединение подходит к принятию решений слишком эмоционально и уже не знает, что добавить к имеющимся мерам. Ведь отказ от российских энергоносителей приведет к катастрофическим последствиям на всем рынке. Всплеск цен будет непредсказуемым, что впоследствии отразится на достатке всех европейцев.