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Депутаты Европарламента предупредили об энергетической катастрофе
В Евросоюзе готовятся к последствиям своих санкционных интриг. Депутаты Европарламента предупредили об энергетической катастрофе из-за возможного запрета импорта российского газа. Представитель Франции Тьерри Мариани заявил: объединение подходит к принятию решений слишком эмоционально и уже не знает, что добавить к имеющимся мерам. Ведь отказ от российских энергоносителей приведет к катастрофическим последствиям на всем рынке. Всплеск цен будет непредсказуемым, что впоследствии отразится на достатке всех европейцев.
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