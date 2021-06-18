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Депутаты Верховной рады прогуляли заседание из-за футбола
Украинские чиновники тем временем показывают класс по решению проблем людей. Когда проходит чемпионат - совсем не до работы! В Киеве народные избранники прогуляли заседание Верховной рады из-за футбола. На очередном пленарном заседании отсутствовало более половины депутатов.
Это настоящий антирекорд посещаемости. Как сообщил спикер парламента, Дмитрий Разумков зарегистрировались лишь 132 народных депутата - более чем из 400.
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