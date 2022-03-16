Spiegel: доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты

Доллар может потерять свои позиции главной мировой валюты. Об этом пишет немецкое издание Spiegel. Как отмечается в материале, этому способствуют антироссийские санкции, непростая ситуация на глобальных рынках и постепенное обесценивание американской валюты.



Инфляция может серьезно поколебать уверенность мира в ценности доллара. Цены на потребительские товары в США поднялись за последнее время на 8 %, и тенденция к их росту сохраняется. Сейчас все будет зависеть от того, насколько решительно Федеральная резервная система США будет этому противостоять.



Вот и получается, что Штаты сами роют себе экономическую могилу. Москву пугают замораживанием валютных резервов в банках других стран. Такие шаги подрывают доверие к доллару. Идет явное смещение от продвигаемых США глобальных финансовых институтов к образованию новых блоков (из суверенных стран с фрагментированными финансовыми рынками).