Der Spiegel: Шольц просел в рейтинге одобрения немецких политиков

Согласно данным, канцлер занял лишь 14 место из 20 возможных. И не без причин. Как поясняет издание, 45 % граждан считают, что их бюджет в 2024 году, скорее всего, ухудшится. А 2/3 опрошенных считают, что в Германию приехало слишком много мигрантов. В дополнение появилась информация, что канцлер, будучи еще мэром Гамбурга, может быть причастен к коррупции. Речь идет о его помощи в списании долга на сумму 47 млн евро немецкому банкиру.