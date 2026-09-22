Деревня Барнем хочет отделиться от Великобритании

Еще одна деревня в Великобритании желает провести референдум об отделении из-за наплыва беженцев, пишет The Daily Telegraph. Речь идет о селе Барнем в графстве Саффолк.

Жители протестуют против планов размещения просителей убежища на местной базе ВВС. Деревня хочет последовать примеру Пиддингтона - маленького населенного пункта, где 92 % населения проголосовали за выход из состава Великобритании также из-за проекта миграционного центра рядом с деревней. Глава местного совета заявил, если проект Лондон не отменит, деревня направит официальное прошение американскому президенту Дональду Трампу о включении в состав США.

Издание отмечает, жители Барнема рассчитывают, что у двух деревень больше шансов добиться своего, чем действовать в одиночку. Пока от их жалоб британские власти просто отмахиваются.