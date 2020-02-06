Дерзкий разбой в Москве по сценарию лихих 90-ых

Топор в руках, разбитые стекла и выстрелы в воздух. Как сообщает полиция, нападение произошло на заправке. Когда жертва подъехала к АЗС, путь машине перегородил черный внедорожник. Деваться было некуда. Банда избила водителя и отобрала сумку с крупной суммой наличных.



Уловом злоумышленников стали четыре с половиной миллиона российских рублей. Один из подозреваемых уже задержан, всего мужчин было четверо. Как уходили налетчики и кто он, участник преступления, расскажет Елизавета Лакотко.



Это кадры разбойного нападения в Москве. Местом событий стала обычная заправка. Пополнить бак своего "хендая" приехал некий мужчина. Вот только, казалась бы, стандартная задача оказалась ему непосильна и превратилась в настоящий триллер. Путь водителю перегородил черный внедорожник. А дальше все, как в фильмах о бандитах из лихих 90-ых.



Силовики задержали первого участника дерзкого налета. Это мужчина восточной внешности родом из Центральной Азии. Взяли подозреваемого дома, во время спецоперации в квартире находилась его супруга. О фигуранте известно, что он женат, есть дети, и, тем не менее, официально глава семейства нигде не работает. Как он содержит семью - вопрос, но уже с ответом. В отделении полиции задержанный рассказал, якобы ему была отведена роль шофера того самого черного внедорожника.



Розыск других участников нападения продолжается. Но, вероятно, это всего лишь вопрос времени. Уголовное дело возбуждено за групповой разбой в особо крупном размере. Также полиции предстоит выяснить, была ли жертва налета выбрана заранее и кто из преступников снабжал необходимой информацией. Вряд ли джентльмены удачи рассчитывали только на свою фортуну.



