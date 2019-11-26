Дерзкое, но неудачное ограбление в центре Голливуда

Как в кино! Прямо в центре Голливуда в американском Лос-Анджелесе произошло дерзкое, но неудачное преступление. Злоумышленник, вооруженный мачете, ограбил магазин автозапчастей и попытался угнать автомобиль, однако врезался в машину полиции. Правоохранители открыли огонь по мужчине. Уже в госпитале тот скончался от полученных ранений.