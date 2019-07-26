Дерзкое ограбление в аэропорту Сан-Паулу

В бразильском аэропорту Сан-Паулу совершено дерзкое ограбление. Пятеро вооруженных людей в масках под видом федеральной полиции напали на инкассаторов, украв из служебного автомобиля 750 килограммов золота стоимостью около 30 миллионов долларов. Ценный груз готовили к отправке в Цюрих и Нью-Йорк. По предварительной информации, накануне бандиты взяли в заложники семью начальника отдела снабжения аэропорта и получили доступ к закрытым данным. Место преступления грабители покинули на авто со спец. сигналами и расцветкой полиции, вскоре пересев на машину скорой помощи.





