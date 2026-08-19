Дешевое украинское зерно: выгода для одних и проблема для других

Краткий пересказ от ИИ

Чем закончится история с украинским зерном, которое Украине критично важно продать, а Польше очень невыгодно проводить через свои порты? Когда мы говорим о том, что Украине критично продать зерно, это разговор о том, что больше продавать нечего. Таким мнением в студии "Первого информационного" поделилась аналитик Юлия Абухович.

"По большому счету, да - это воюющая страна. Это страна, у которой есть определенные проблемы: как посеять, так и собрать. Да, они до сих пор собирают достаточно большие урожаи, но сегодня уже их министерство говорит о том, что все эти меры не позволят им достичь той же экспортной выручки. Она в два раза уменьшается за счет военных действий. Из-за этих рисков туда перестало осуществляться судоходство, и, соответственно, Украина теряет то, на чем она хотя бы могла заработать", - рассказала Юлия Абухович.

Эксперт напомнила, что украинское зерно, несмотря на то, что оно еще в достаточно больших количествах производится, низкого качества. Если Беларусь вкладывает огромные усилия для того, чтобы модернизировать, развивать хозяйство, выявлять новые сорта, то есть повышать его качество, то в Украине нет на это ни денег, ни времени, ни средств. Надо видеть их сельхозтехнику, которая выходит в поля. О каком качестве может идти речь? Поэтому это зерно дешевле, чем аналоги в Европейском Союзе. И почему многие страны Польши не нравятся, как действует Польша? Потому что они с удовольствием купили вот это зерно подешевле для своих.

Политика политикой, а бизнес остается бизнесом. Там, где он неудобен, случается вот такое, а там, где удобен - никакая война не помешает.

"А кому он удобен в данном случае? Удобен он кому-то, кто получает от этого дивиденды. Фермерам польским, допустим, или тем, кто действительно производит, он неудобен. Они производят качественное сырье. Они производят его по жестким стандартам. У Украины пока эти стандарты не такие жесткие, когда мы говорим о качестве. До 2028 года, по-моему, Украина еще может продавать по стандартам, которые не полностью соответствуют европейским. В 2028 году эта лавочка прикроется ", - уверена аналитик Юлия Абухович.

Так или иначе, Украина будет стремиться к тому, чтобы это оставалось их экспортной точкой.

"Во-первых, дешевле нет логистики. Во-вторых, им важно хоть как-то пройти транзитом через Польшу. Это самый удобный путь, потому что это их выход на страны Азии, Африки. Это их дополнительные рынки сбыта. Но если, как говорит Польша, только транзитом, это пломбированные вагоны, это жесткий контроль и, соответственно, никаких коррупционных схем быть не может. Ничего быть точно не может. И, соответственно, за счет этого цена доставки до конечного потребителя вырастет примерно на 45 долларов за тонну зерна", - подытожила гость в студии.