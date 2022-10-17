Дешевый хлеб остается мечтой - на планете 826 млн голодающих

Считается, что зерновая сделка, которая позволила вывезти почти 7 миллионов тонн украинского зерна, привела к снижению цен на пшеницу. Котировки на нее снизились с 450 до 330 долларов. Однако почти все из 304 кораблей с украинским зерном разгрузились в Западной Европе. Именно страны ЕС произвели львиную долю закупок. Для третьего мира дешевый хлеб остается мечтой. По данным ООН, число голодающих на планете достигло 826 миллионов. Большинство из них проживает на Ближнем Востоке и в Африке.