Немецкая " Хандельсблатт " сообщает, что на Германию обрушилась еще одна беда: возник дефицит электроэнергии в промышленности, который фактически ставит крест на любых перспективах новой индустриализации.

В ближайшие 10 лет строительство крупных заводов невозможно из-за ограничений, налагаемых региональными энергетиками. Так, в области Баден отказывают в подключении потребителям, нуждающимся в мощностях свыше одного мегаватта

Та же история в Гамбурге. В Северном Рейне-Вестфалии речь идет о нехватке электроэнергии в целом. Здесь резко снизилась угольная генерация, а ввод новых газовых мощностей отстает от графика.



Журналисты "Хандельсблатт" указывают, что даже электромобили заряжать становится нечем.