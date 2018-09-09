Десять дней молитв и раскаяния. Иудеи встречают Новый год

Иудеи всего мира сегодня отмечают один из главных праздников - Рош ха-Шана - еврейский Новый год. Продлятся празднования два дня. Всего же на раскаяние верующим отведено 10 дней. Звук шофара (ритуального рога) призывает иудеев к молитве. Рош ха-Шана принято встречать в синагоге. Завершатся торжества днем искупления - праздником Йом-Киппур, когда начинается строгий пост.