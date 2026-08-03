Десятки тысяч мигрантов штурмуют испанский анклав: почему Брюссель молчит и что будет дальше

В испанский город Сеута ворвались десятки тысяч мигрантов. Пока Брюссель парализован, разъяренная толпа штурмует частные дома.

Испанский анклав, некогда залитый солнцем стратегический плацдарм Европы на африканском побережье, за несколько часов погрузился в хаос. Что стоит за миграционным кризисом в Испании, каковы его причины и последствия, своим мнением поделился аналитик.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Вообще, миграционная политика долгое время оставалась гуманитарным фактором. В Европейском союзе несерьезно относились именно к этой ситуации, но в последнее время она все больше выходит как элемент внутренней безопасности, которая имеет также последствия с точки зрения дальнейшего формирования политики как стран ЕС, так и формирования вообще политических кругов, правящих в Европейском cоюзе".

Эксперт отметил, что последний миграционный кризис был в 2021 году, но и до этого такие ситуации возникали с периодичностью в 5-7 лет. И то количество мигрантов, которое прибыло в Испанию, сейчас оценивается порядка 70 тысяч, они практически все возвращены обратно в Африку. Но надо признать, что это как капля в море с точки зрения общего количества мигрантов, которые находятся в Европейском союзе.

"Сейчас в Европейский союз ежегодно прибывает порядка 2 млн мигрантов, а общее количество приравнивается приблизительно к 60 миллионам. Это довольно большое количество, - привел статистику аналитик. - Но, по крайней мере, этот кризис это как определенный элемент и тест на доверие внутри Европейского союза, потому что мы видим, как сразу возникают разные настроения. Кто-то выступает за закрытие границ, кто-то, наоборот, пытается привлечь Испанию к ответственности, так как она находится на отдельных рубежах и должна сохранять вот эту миграционную политику Европейского союза".

Это действительно крайне интересная тема. Это то самое пресловутое единство коллективного Запада - было ли оно продемонстрировано? Ведь уже сейчас Италия и Франция начали поднимать вопрос о том, что необходимо приостановить действие Шенгенской зоны. Чуть не дошли в своих обсуждениях до того, чтобы исключить за несколько часов Испанию из Евросоюза, по крайней мере, выключить ее из вот этого соглашения о свободном перемещении людей.