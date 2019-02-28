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Десятки боевиков "Исламского государства" сдаются сирийским властям

В городе Багуз, где располагался последний крупный участок, подконтрольный террористам, проходит эвакуация. Уже вывезены тысячи беженцев - в основном это жены и дети исламистов. Их доставляют в специальные лагеря. Многим грозят суды и тюремные сроки.

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