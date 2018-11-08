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Десятки человек пострадали в результате стрельбы в Калифорнии

Десятки человек пострадали в результате стрельбы в одном из баров в городе Таузанд-Окс американского штата Калифорния. Неизвестный произвел около 30 выстрелов. Посетители прятались под столами. Сейчас район оцеплен. На месте дежурят спасатели, медики и спецслужбы. Ведется розыск нападавшего.

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