Десятки грузовиков заблокировали Дублинский порт

Растущие налоги и цены на топливо в Европе вызывают закономерное недовольство среди рабочих. Десятки водителей грузовиков накануне заблокировали Дублинский порт. Повышение стоимости горючего сильно урезало их доход. Правительство, как заявляют сами водители, не выделило в момент кризиса никакой поддержки.