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Десятки грузовиков заблокировали Дублинский порт

Растущие налоги и цены на топливо в Европе вызывают закономерное недовольство среди рабочих. Десятки водителей грузовиков накануне заблокировали Дублинский порт. Повышение стоимости горючего сильно урезало их доход. Правительство, как заявляют сами водители, не выделило в момент кризиса никакой поддержки.

Угрозы, судя по всему, не беспочвенные. Это уже вторая подобная акция за последние две недели.

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