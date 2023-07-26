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Десятки китов выбросились на берег австралийского пляжа

В Западной Австралии около сотни китов выбросились на берег пляжа. Более половины погибли. Жители окрестностей пытаются помочь, но власти настоятельно просят воздержаться от взаимодействия с животными. Это может навредить и млекопитающим, и людям.

Известно, что перед тем, как выброситься на пляж, стая китов вела себя необычно, блуждая в прибрежных водах. Причины такого поведения неизвестны.

По информации СМИ, киты и ранее массово выбрасывались на берег, особенно в Новой Зеландии. В итоге животные погибают от перегрева или от того, что их медленно раздавливает собственным весом.

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