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Десятки надувных матрасов взлетели в воздух на пляже под Челябинском

На пляже под Челябинском отдыхающие наблюдали необычную картину. Из-за сильного ветра, который внезапно поднялся у берега водоема, в воздух взлетели десятки надувных матрасов. Некоторые отдыхающие бросились за ними в погоню даже по воде. Выглядело все это очень забавно.

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