Десятки надувных матрасов взлетели в воздух на пляже под Челябинском

На пляже под Челябинском отдыхающие наблюдали необычную картину. Из-за сильного ветра, который внезапно поднялся у берега водоема, в воздух взлетели десятки надувных матрасов. Некоторые отдыхающие бросились за ними в погоню даже по воде. Выглядело все это очень забавно.