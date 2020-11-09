Десятки наказаны штрафами и несколько человек под стражей в результате акции в Манчестере

Все больше стран ужесточают карантинные ограничения, что вызывает бурное сопротивление у граждан. Десятки наказаны штрафами и несколько человек под стражей в результате акции в британском Манчестере. Правительство объявило четырехнедельный локдаун накануне Рождества. По информации университета Хопкинса, за период пандемии в Великобритании скончались более 49 тысяч пациентов с COVID-19. Впрочем, это не мешает гражданам игнорировать масочный режим и соблюдение дистанции, а также устраивать запрещенные акции.