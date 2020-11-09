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Десятки наказаны штрафами и несколько человек под стражей в результате акции в Манчестере
Все больше стран ужесточают карантинные ограничения, что вызывает бурное сопротивление у граждан. Десятки наказаны штрафами и несколько человек под стражей в результате акции в британском Манчестере. Правительство объявило четырехнедельный локдаун накануне Рождества. По информации университета Хопкинса, за период пандемии в Великобритании скончались более 49 тысяч пациентов с COVID-19. Впрочем, это не мешает гражданам игнорировать масочный режим и соблюдение дистанции, а также устраивать запрещенные акции.
Демонстрация против локдауна переросла в массовые драки с полицией накануне и в Ливерпуле. Чтобы успокоить толпу, правоохранители применили перцовый газ.
Десятки тысяч протестующих вышли и на улицы Лейпцига. Демонстранты скандировали лозунги против тотального карантина, а также несли изображения канцлера Ангелы Меркель в форме заключенного с надписью "Виновен". Нескольких нарушителей задержали. Кстати, в Германии в выходные зафиксировали новый рекорд - 23 тысячи 400 новых случаев заражений за сутки.
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