Люди погибли в давке при прощании с иранским генералом Сулеймани

Продолжаются угрозы и в адрес Ирана. Там перенесли похороны Касема Сулеймани, которые должны были пройти сегодня. Во время церемонии прощания с убитым генералом произошла смертельная давка. Погибли не менее 35 человек. Сотни пострадали. Число иранцев, вышедших на улицы Кермана для участия в траурной процессии, не уточняется. Вероятно, речь идет о тысячах. Накануне в Тегеране проститься с Сулеймани пришло более миллиона человек.