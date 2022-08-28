Десятки погибших и сотни раненых - печальный результат ожесточенных столкновений в Ливии

Затяжной энергетический и политический кризис уже вылился в массовые беспорядки в Ливии. В последние дни напряжение достигло точки кипения.

В пятницу и субботу в Триполи шли ожесточенные столкновения между сторонниками двух враждующих политических сил, во время которых 32 человек погибли и 159 человек пострадали.

Как сообщило агентство "Рейтер", в центральных районах велся огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов, были слышны взрывы.