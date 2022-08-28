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Десятки погибших и сотни раненых - печальный результат ожесточенных столкновений в Ливии

Затяжной энергетический и политический кризис уже вылился в массовые беспорядки в Ливии. В последние дни напряжение достигло точки кипения.

В пятницу и субботу в Триполи шли ожесточенные столкновения между сторонниками двух враждующих политических сил, во время которых 32 человек погибли и 159 человек пострадали.

Как сообщило агентство "Рейтер", в центральных районах велся огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и минометов, были слышны взрывы.

Ливия находится в состоянии хаоса после гражданской войны, в результате которой при поддержке НАТО в 2011 году был свергнут Муаммар Каддафи. Сейчас в стране фактически существуют два правительства - в городе Сирт на востоке страны, и Правительство Национального единства со штаб-квартирой в Триполи.

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