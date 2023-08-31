Десятки погибших при пожаре в ЮАР, 15 человек погибли на пожаре в спальном районе Манилы

Более 70 человек погибли в ЮАР в Йоханнесбурге из-за страшного пожара. Более 55 пострадали. Возгорание случилось в 5-этажном доме, в котором незаконно проживали бездомные. Всего там могло находиться 200 человек.

Трагедия и на Филиппинах - не менее 15 человек погибли на пожаре в спальном районе Манилы. Трем удалось спастись. Сообщается, что пожарные прибыли к месту ЧП с задержкой из-за наводнения в городе и пробок на дорогах. Кроме того, им дали неверный адрес.