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Десятки погибших при пожаре в ЮАР, 15 человек погибли на пожаре в спальном районе Манилы
Более 70 человек погибли в ЮАР в Йоханнесбурге из-за страшного пожара. Более 55 пострадали. Возгорание случилось в 5-этажном доме, в котором незаконно проживали бездомные. Всего там могло находиться 200 человек.
Трагедия и на Филиппинах - не менее 15 человек погибли на пожаре в спальном районе Манилы. Трем удалось спастись. Сообщается, что пожарные прибыли к месту ЧП с задержкой из-за наводнения в городе и пробок на дорогах. Кроме того, им дали неверный адрес.
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