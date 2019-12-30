Десятки рейсов немецкой авиакомпании Germanwings отменены из-за забастовки бортпроводников

Приносят свои извинения за упущенную выгоду, испорченный отдых и настроение. Десятки рейсов немецкой авиакомпании Germanwings (это лоукостер - дочка "Люфтганзы") отменены из-за забастовки бортпроводников. Сегодня выполнено менее 7 %. Бортпроводники требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Но с пересмотром действующих соглашений работодатель не спешит. Так что забастовка будет продлена минимум до 2 января.