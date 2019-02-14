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Десятки террористов Исламского государства задержаны в Турции

Десятки террористов Исламского государства задержаны в Турции в ходе спецоперации, которая продолжается и сейчас. Об этом пишут местные СМИ. Все арестованные - выходцы из Сирии. Задержания проходят в пяти районах города Бурса.

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