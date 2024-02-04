Десятки целей поражены в Йемене

Продолжаются удары западной коалиции по территории Йемена. Сегодня США и Великобритания нанесли удары по 36 объектам хуситов. Поддержку американским и британским силам оказывали Австралия, Бахрейн, Дания, Канада, Нидерланды и Новая Зеландия. В результате атаки были поражены хранилища с оружием, ракетными системами и пусковыми установками, системами ПВО и радарами хуситов. В Пентагоне заверили, что целью ударов является "деэскалация напряженности и восстановление стабильности в Красном море".

