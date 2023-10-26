Десятки тысяч человек распались на молекулы, бежавшие напоминали толпы мертвецов - ад на земле, созданный США

На политическом уровне эту тему не педалируют и не поднимают, уж тем более в контексте выдвижения каких-то обвинений к американцам. Потому что, во-первых, американцы - их союзники. А во-вторых, Япония очень зависит от американцев, потому что она до сих пор ограничена. Она как была оккупирована американцами сразу после победы Советского Союза, США и Китая над Японией, так эта оккупация в отдельных элементах сохраняется. И когда ты находишься в такой полуколониальной зависимости от старшего партнера, как можно повышать голос на этого партнера?

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)