Десятки тысяч человек распались на молекулы, бежавшие напоминали толпы мертвецов - ад на земле, созданный США
Про применение запрещенного оружия порой говорят "хуже смерти". Есть масса примеров этого в истории войн. Один из самых ярких касается двух атомных бомб ("Малыш" и "Толстяк") - единственных в истории, использованных против живых людей.
Ад на земле мирным жителям устроили, конечно же, Соединенные Штаты Америки. 6 и 9 августа 1945 года США сбросили на Хиросиму и Нагасаки самое страшное оружие в истории человечества.
Густонаселенные города в мгновение ока были стерты с лица земли. Тепловая волна в секунду расплавила черепицу, превратила в уголь здания, деревья и людей, оставив лишь пепел.
С каждым годом список жертв катастрофы продолжает пополняться за счет умерших от лучевой болезни. Цифры обновляются каждый август. По данным, оглашенным в 2021 году, общее число жертв превысило 350 тыс. человек.
На политическом уровне эту тему не педалируют и не поднимают, уж тем более в контексте выдвижения каких-то обвинений к американцам. Потому что, во-первых, американцы - их союзники. А во-вторых, Япония очень зависит от американцев, потому что она до сих пор ограничена. Она как была оккупирована американцами сразу после победы Советского Союза, США и Китая над Японией, так эта оккупация в отдельных элементах сохраняется. И когда ты находишься в такой полуколониальной зависимости от старшего партнера, как можно повышать голос на этого партнера?
