Десятки тысяч коров гибнут в Индии из-за эпидемии нодулярного дерматита

Эпидемия нодулярного дерматита животных продолжает бушевать в Индии. Болезнь поражает крупный рогатый скот. В Сети публикуют кадры из штата Гуджарат. Там за последние дни скончались десятки тысяч коров, инфицировано еще несколько десятков тысяч. Правительство предпринимает охранные меры. Сообщается о вакцинации миллионов коров. От инфекции уже пострадали свыше сотен деревень штата.