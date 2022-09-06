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Десятки тысяч коров гибнут в Индии из-за эпидемии нодулярного дерматита

Эпидемия нодулярного дерматита животных продолжает бушевать в Индии. Болезнь поражает крупный рогатый скот. В Сети публикуют кадры из штата Гуджарат. Там за последние дни скончались десятки тысяч коров, инфицировано еще несколько десятков тысяч. Правительство предпринимает охранные меры. Сообщается о вакцинации миллионов коров. От инфекции уже пострадали свыше сотен деревень штата.


Фото: pixabay.com

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