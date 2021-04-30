Десятки тысяч людей вышли на улицы с требованием отставки президента Чехии Земана

Десятки тысяч людей вышли на улицы чешских городов с требованием отставки президента Чехии Милоша Земана. Организаторы массовых демонстраций обвиняют Главу государства якобы в потакании России на фоне нынешних дипломатических разногласий. Земан призвал дождаться результатов расследования причин взрывов во Врбетице в 2014-м году, рассматривая в том числе версию неосторожного обращения с оружием. Большинство экспертов сходятся во мнении, что дело не в настоящих отношениях с Россией, а в активизации противников власти в преддверии октябрьских президентских выборов в Чехии.

