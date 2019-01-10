Десятки тюленей забрели в канадский город Роддиктон-Байд-Арм

Животные блокировали дороги, входы в магазины, дома и другие здания -правда, не нарочно. Тюлени вышли на сушу после того, как внезапно замерзла вода в океане. Местные жители пока ничем не могут помочь им. Канадские законы запрещают человеку вмешиваться в жизнь морских животных. Двое тюленей уже погибли после столкновения с авто. Остальные могут умереть от голода.