Волна нетерпимости накрыла Грецию. Десятки ультраправых националистов вышли на протест в Афинах. Они выразили свое недовольство против шествия в защиту беженцев. В то же время на улицы греческой столицы вышли представители движения "Антифа". Начались столкновения. В дело вмешалась полиция.

Традиционно в субботу митингуют и десятки тысяч французов. Они выступают против "зеленых пропусков". В Париже протестующие ворвались в торговый центр и устроили там безмасочную вечеринку под песню "Макрон, мы не хотим твоего санитарного паспорта!". Похожие акции прошли в Нанте и Марселе.