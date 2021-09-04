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Десятки ультраправых националистов вышли на протест в Афинах
Волна нетерпимости накрыла Грецию. Десятки ультраправых националистов вышли на протест в Афинах. Они выразили свое недовольство против шествия в защиту беженцев. В то же время на улицы греческой столицы вышли представители движения "Антифа". Начались столкновения. В дело вмешалась полиция.
Еженедельные демонстрации не утихают во Франции
Традиционно в субботу митингуют и десятки тысяч французов. Они выступают против "зеленых пропусков". В Париже протестующие ворвались в торговый центр и устроили там безмасочную вечеринку под песню "Макрон, мы не хотим твоего санитарного паспорта!". Похожие акции прошли в Нанте и Марселе.
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