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Десятки водителей стали свидетелями схода лавины в Дагестане

Впечатляющие кадры пришли из Дагестана. Десятки водителей стали свидетелями схода лавины на горной дороге. Мощный снежный поток накрыл грузовик. Водитель машины успел вовремя покинуть кабину, а остальные автомобилисты - отвести свои авто на безопасное расстояние.


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