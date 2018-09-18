Десяток торнадо над Вирджинией

Один человек погиб, есть жертвы. Ветер срывал крыши с домов. Деревья падали на машины. Синоптики говорят, что смерчи спровоцировал ураган "Флоренс". Удар стихии оказался не столь мощным, как ожидалось. И тем не менее погибли 32 человека. Больше всего от бури, ливней и наводнений пострадала Северная Каролина.