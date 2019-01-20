Десятую акцию протеста провели "желтые жилеты" во Франции

По всей стране на улицы накануне вышли порядка 84 тысяч человек. В Париже активисты "желтыхжилетов"впервые провели свое шествие строго по согласованному с полицией маршруту. Но по итогу мирное движение все равно переросло в бойню с правоохранителями. Задержаны более 40 человек. Массовые задержания привели особо активных сторонников движенияк стенам тюрьмы, расположенной под городом Дижон. 50 человек ворвались на ее территорию, требуя освободить их товарищей.