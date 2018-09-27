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Детеныша красной панды впервые показали публике в зоопарке Милуоки в США

В США в штате Висконсин в зоопарке Милуоки впервые показали публике первого родившегося детеныша красной панды в этом зоопарке. В неволе у зверей часты случаи, когда молодые матери плохо заботятся о своем первом потомстве. Поэтому сотрудники зоопарка сделали все возможное, чтобы мать и детеныш постоянно находились вместе и между ними установились прочные взаимоотношения.

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