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Дети, пострадавшие из-за теракта в "Крокус Сити Холле", находятся в состоянии средней степени тяжести
Стало известно о состоянии детей, пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Детинаходятся в состоянии средней степени тяжести, сообщила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом информирует ТАСС.
8 несовершеннолетних госпитализированы после теракта в "Крокус Сити Холле", гласят данные, опубликованные на сайте минздрава Московской области, пишет РИА Новости.
Согласно опубликованным данным, в Красногорске госпитализированы 4 несовершеннолетних, среди них 17-летний юноша, 2 девочки 2013 года рождения и 11-летняя девочка. Также в московских больницах находятся 4 ребенка: 3 мальчика (7, 8 и 12 лет) и девочка 12 лет.
При этом в подмосковные больницы после ЧП в "Крокус Сити Холле" госпитализированы 37 человек, сообщает минздрав региона.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев также сообщил, что у "Крокус Сити Холла" проведено заседание оперштаба, сейчас идет сверка данных по пострадавшим, пишет РИА Новости.
Фото© РИА Новости
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