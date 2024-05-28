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Дети в Коста-Рике пострадали от удара молнии, один ребенок в тяжелом состоянии
В Коста-Рике грозовые разряды поразили игравших на пляже детей. К счастью, все трое остались живы, но один находится в больнице в тяжелом состоянии.
Подобные инциденты в тропических регионах не редкость в сезон дождей: необычно то, что в данном случае удар молнии был запечатлен зрителем. Да и финал этой истории, вопреки обыкновению,не оказался трагическим.
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