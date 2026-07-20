Детские сады Эстонии рискуют остаться без воспитателей

Эстонские чиновники решили устроить очередную русофобскую зачистку, поставив под удар сотни воспитателей. С августа в стране начинают действовать новые языковые требования. Теперь работники детских садов будут обязаны подтвердить продвинутый уровень знания эстонского.

Вот только, по данным Минобразования, таким требованиям сейчас не соответствуют более 230 человек, которым теперь грозит увольнение. Сильнее всего удар по кадрам ощутят Таллин и Нарва, где без работы могут остаться 103 и 83 сотрудника соответственно.