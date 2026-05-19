Детским садам в Литве не хватает финансирования
Автор:Редакция news.by
Большинству детских садов в Литве не хватает денежной поддержки, бьет тревогу неправительственная организация по сокращению бедности.
Около 75 % дошкольных учреждений в стране систематически недофинансируются на протяжении многих лет. Средств часто не хватает на необходимых специалистов (психологов, логопедов), а также на образовательные мероприятия, экскурсии и обучение персонала.
Некоторые детские сады и вовсе не могут покрыть даже самые базовые расходы - коммунальные услуги и питание.