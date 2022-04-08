Deutsche Bank: к следующему лету фондовый рынок Америки обрушится на 20 %

Эксперты по всему миру уже признали, что санкционное давление - себе во вред. Об этом говорят и американские экономисты. Они предупреждают о надвигающейся в США рецессии. Инфляция в стране достигает исторических максимумов. С этим согласны и простые американцы. Все это на себе уже ощущает 81 % граждан США. По оценке Deutsche Bank, уже к следующему лету фондовый рынок Америки обрушится на 20 %. Стремительно вырастет и местная безработица.



А тут еще и масштабный отказ от доллара. Доверие к валюте потеряно. Как пишет британская Financial Times, в перспективе действия Вашингтона могут привести к альтернативной экономической системе. Ведь, несмотря на громкую и очень пафосную истерику Запада, Россию осудила только коалиция вокруг США.



Воспользоваться моментом может Китай. Поднебесная предлагает свою систему банковских переводов как альтернативу SWIFT. Рассчитываться в национальных валютах уже начали Москва, Пекин, Дели. Для справки: по количеству населения в этих трех странах практически половина планеты. Половина планеты за несколько дней отказалась от доллара.

