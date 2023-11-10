3.64 BYN
Deutsche Bank планирует в ближайшие два года закрыть порядка 250 отделений Postbank
Некогда первая экономика Европы - Германия - погрузилась в пучину нестабильности. В условиях экономического спада немецким предприятиям все чаще приходится идти на непопулярные меры. Так, Deutsche Bank намерен в течение ближайших двух лет закрыть порядка 250 отделений в дочерней сети Postbank. В Штутгарте профильный профсоюз уже организовал митинг против сокращения персонала.
А накануне в Берлине против низких зарплат и сокращения бюджета социальных организаций протестовали около 4 тысяч трудящихся, призывая к равной оплате, улучшению условий труда, а также против предлагаемых правительством сокращений.