Deutsche Bank планирует в ближайшие два года закрыть порядка 250 отделений Postbank

Некогда первая экономика Европы - Германия - погрузилась в пучину нестабильности. В условиях экономического спада немецким предприятиям все чаще приходится идти на непопулярные меры. Так, Deutsche Bank намерен в течение ближайших двух лет закрыть порядка 250 отделений в дочерней сети Postbank. В Штутгарте профильный профсоюз уже организовал митинг против сокращения персонала.