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Дэвид Мейман посвятил полет на джетпаке юбилею прогулки Нила Армстронга по Луне

Полет на джетпаке над Сиднейским заливом. Вокруг здания оперы облетел предприниматель из Австралии Дэвид Мейман. Он пилотировал доработанную модель реактивного ранца. Летательный аппарат поднимает человека в воздух за счет реактивной тяги. Полет предприниматель посвятил полувековому юбилею прогулки Нила Армстронга по Луне.

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